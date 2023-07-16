طقوس فرعونية.. انطلاق فعاليات "باستت تعود" بمتحف تل بسطا بالشرقية

انطلقت اليوم فعاليات “باستت تعود”، والتى ينظمها متحف تل بسطا بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، في الفترة ١٦ يوليو إلى ٢٠ يوليو٢٠٢٣.

وقال إبراهيم حمدى، مدير المتحف، إن هناك عدة أيام للفعاليات، تتضمن عدة أنشطة بالمتحف، بدأت باحتفالية اليوم الأحد، على أن تستمر الأنشطة على مدار أيام الفعالية.

وأضاف أنه تضم الفعالية محاكاة لطقسة "عين الأوجات" حيث يتم فيها إعادة إحياء أحد الترانيم الخاصة بالمعبودة باستت والنص من الجدار الغربي لمعبد حتحور عن صفات المعبودة باستت سيتم ، ويتم تقديمه من خلال استعراض تقديم قرابين من الملك للمعبودة باستت.

وتم إعداد النص ومراجعة بواسطة داليا نبوي مسئول ترميم بمتحف عواصم مصر، ودكتورة هناء إبراهيم عبد المحسن أمين متحف بالمتحف المصري الكبير، ودكتور كريم محسن الريدي عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار ، وتم العرض بقاعة العرض المتحفي.

وأوضح أن فعالية "باستت تعود"، والتي ينظمها متحف تل بسطا تتضمن عدد من المحاضرات العلمية، حيث يتم تنظيم محاضرة بعنوان “الدور السياسي للمعبودة باستت في مصر القديمة”، ومحاضرة عن المعبودة باستت يوم 18 يوليو 2023، ومحاضرة بعنوان "أنواع الصلاصل في مصر القديمة" يوم 18 يوليو 2023، ومحاضرة عن "المرايا وأنواعها وبداية ظهورها في مصر القديمة" يوم 20 يوليو 2023، ومحاضرة عن القرابين المقدمة للمعبودة باستت يوم 20 يوليو.

و من جانبها قالت منى طه، مدير العلاقات العامة بمتحف تل بسطا، إنه وعلى هامش فعاليات “ باستت تعود ”، ينظم متحف تل بسطا معرضا مؤقتًا بعنوان "كحل ومكحلة"، كما يتم تنفيذ ورشة لتنفيذ وتصميم رداء المعبودة باستت بالتعاون مع داليا نبوي مسئول ترميم بمتحف عواصم مصر، وريهام عبد العزيز مدرس مساعد قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود.