غدًا.. هيئة الكتاب تحتفي بإصدارات سلسلة إبداعات قصصية في معرض الأوبرا

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الثامنة مساء غدًا الإثنين، ندوة «أصوات جديدة لإبداع مستمر» لمناقشة إصدارات سلسلة إبداعات قصصية «السرد الروائي»، على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، المعنقد بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يشارك في الندوة كل من المبدعين: محمد حسني عليوة، ومحمود عياد، ونهلة عبد السلام، والناقد والأكاديمي الدكتور مصطفى الضبع، والناقدة سارة قويسي، ويدير الندوة الروائي والناقد سيد الوكيل، في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتختتم فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يوليو بندوة «الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي»، بحضور صناع المحتوى الرقمي: طارق عز- كريم النجار- يسري عفت، وتدير الفعالية: منة مصطفى.

وكانت الهيئة قد احتفلت أمس بكتاب «القتل باسم الوطن والدين.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة»، للمستشار بهاء المري، الصادر عن هيئة الكتاب، وشارك في الندوة المستشار بهاء المري، والناقد والأكاديمي الدكتور سعيد شوقي، وأدار الندوة الكاتب والباحث مروان حماد.

معرض دار الأوبرا للكتاب، يشارك فيه قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر «7 قطاعات»، إلى جانب 2 مؤسسة صحفية، و18 دار نشر خاصة تابعة لاتحاد الناشرين المصريين.

وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1200 عنوانًا من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة ومن بين الإصدارات: موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.