اتحاد الكرة يبلغ الإسماعيلي بوقف القيد بسبب مستحقات التونسى نور الزمان

تلقى نادي الإسماعيلي إخطارا من اتحاد الكرة، بوقف القيد فترتين مقبلتين بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق التونسى نور الزمان الزمورى، وفى حال عدم سداد مستحقات اللاعب قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سيتم وقف القيد، ولن يسمح له بقيد أى لاعب ينضم للفريق فى فترة الانتقالات المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد أبلغ نادى الزمالك أيضا منذ عدة أيام بعدم قيد أى لاعب فى فترة الانتقالات الصيفية بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة بسبب صفقة محمود عبدالرازق شيكابالا.

ويسعى نادي الزمالك لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن للسماح له بقيد صفقاته الجديدة قبل المشاركة في البطولة العربية حيث استقر الاتحاد على فتح القيد لنادى الزمالك بشكل استثنائى بسبب البطولة العربية.