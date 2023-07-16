ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المحلة

محكمة المحلة الكبرى
محكمة المحلة الكبرى

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي، ومحمد مرتضي، حكمًا بإعدام متهمين اثنين بجريمة قتل رجل أعمال في المحلة، يُدعى هشام السمسار، 62 سنة، صاحب مصنع مخبوزات وحلويات وموظف سابق بحي أول المحلة، والذي عثر عليه أهالي الحي جثة هامدة، بعد تعرضه للتعذيب.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة هشام السمسار.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في الحادثة، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله، وبعد عرضهما على النيابة، اعترفا بارتكابهما الجريمة بدافع الطمع في أموال الضحية.

وبعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ الرأي في الإعدام، تم تأييد الحكم بإعدام المتهمين، وأكد المستشار سامح عبدالله، رئيس المحكمة، خلال نطقه الحكم أن هذا الحكم كتأكيد على حزم القضاء في مواجهة الجرائم الخطيرة، وأهمية العمل الجاد لكل الجهات المعنية لحفظ الأمن والسلم العام في المجتمع.

ووفقًا للتحريات والتحقيقات، فإن المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله كانا يعملان سابقًا في مصنع هشام السمسار، وقد تم تسريحهما من العمل بسبب سوء سلوكهما وعدم الالتزام بالقواعد والأنظمة، والجريمة تمت بدافع الطمع في أموال الضحية، حيث قاما بخطف هشام السمسار من أمام منزله، واقتاداه إلى مكان مهجور، حيث قاما بتعذيبه وقتله بوحشية، ثم سرقا أمواله وأمتعته الشخصية، وبعد ذلك قاما بإلقاء جثته في مكان نائٍ بالقرب من طريق فرعي مؤدي لمصنعه، وأدينا بتهمة القتل العمد والسرقة، وتم إصدار حكم بإعدامهما بعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ الرأي في الإعدام، وتم تأييد الحكم.

إعدام متهمين بجريمة قتل رجل أعمال في المحلة إعدام المتهمين الالتزام بالقواعد إعدام المتهم الدائرة الثالثة الجهات المعنية المستشار سامح عبد الله اللواء محمد عمار مدير جنايات المحلة

الأكثر قراءة

طلاق غيابى.. مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ودعت كل الزملاء.. اللحظات الأخيرة للمحامية أميرة جمال قبل وفاتها

دفاع المحامية المتهمة بـ طبيب الساحل يطالب بتخصيص مقر حبس استثنائي

تفاصيل مطالبة محامين بإطلاق اسم أميرة جمال على غرفة بالمحكمة الاقتصادية

5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى الدقهلية

الإعدام لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟