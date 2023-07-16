الإعدام لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المحلة

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي، ومحمد مرتضي، حكمًا بإعدام متهمين اثنين بجريمة قتل رجل أعمال في المحلة، يُدعى هشام السمسار، 62 سنة، صاحب مصنع مخبوزات وحلويات وموظف سابق بحي أول المحلة، والذي عثر عليه أهالي الحي جثة هامدة، بعد تعرضه للتعذيب.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة هشام السمسار.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في الحادثة، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله، وبعد عرضهما على النيابة، اعترفا بارتكابهما الجريمة بدافع الطمع في أموال الضحية.

وبعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ الرأي في الإعدام، تم تأييد الحكم بإعدام المتهمين، وأكد المستشار سامح عبدالله، رئيس المحكمة، خلال نطقه الحكم أن هذا الحكم كتأكيد على حزم القضاء في مواجهة الجرائم الخطيرة، وأهمية العمل الجاد لكل الجهات المعنية لحفظ الأمن والسلم العام في المجتمع.

ووفقًا للتحريات والتحقيقات، فإن المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله كانا يعملان سابقًا في مصنع هشام السمسار، وقد تم تسريحهما من العمل بسبب سوء سلوكهما وعدم الالتزام بالقواعد والأنظمة، والجريمة تمت بدافع الطمع في أموال الضحية، حيث قاما بخطف هشام السمسار من أمام منزله، واقتاداه إلى مكان مهجور، حيث قاما بتعذيبه وقتله بوحشية، ثم سرقا أمواله وأمتعته الشخصية، وبعد ذلك قاما بإلقاء جثته في مكان نائٍ بالقرب من طريق فرعي مؤدي لمصنعه، وأدينا بتهمة القتل العمد والسرقة، وتم إصدار حكم بإعدامهما بعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ الرأي في الإعدام، وتم تأييد الحكم.