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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تستضيف فعاليات برنامج المنح الجامعية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استمرت فعاليات برنامج المنح الجامعية الذي تستضيفه جامعة المنصورة اليوم الأحد، والمُقام خلال الفترة من 7 حتى 28 يوليو الجاري، تحت عنوان (USAID Scholars Activity) ( Summer Development Camp 2023) تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور  محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور  محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور طارق غلوش، عميد كلية التجارة.

ويتضمن البرنامج محاضرات في ريادة الأعمال، التنمية البشرية، بكليتيّ الهندسة والتجارة، بالإضافة لزيارات للمشروعات والشركات الرائدة في نطاق محافظة الدقهلية.

تأتي الفعاليات في إطار التعاون البنّاء بين جامعة المنصورة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يشارك طلاب من 10 جامعات وهي: "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة العلمين الدولية، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة الجلالة الدولية".

ورحّب دكتور محمد عطية البيومي، بالحضور، متمنيًا لهم الاستفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، واعتبرهم أهم ما تمتلكه الدولة المصرية، كما حرص على تقديم عرض مبسط للطلاب لتوضيح مكانة محافظة الدقهلية بعلمائها ومختلف أبنائها كـ أحمد لطفى السيد، النقشبندى، أسامة الباز، وغيرهم من المشاهير.

كما بيّن أهمية جامعة المنصورة، حيث بدأت كفرع لجامعة القاهرة، ثم ساهمت في إنشاء جامعتيّ دمياط، المنصورة الأهلية، كما استعرض أهم إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وتحقيقها للعديد من الجوائز بحصولها على الاعتماد كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة، وتقدم تصنيفها بصورة ملحوظة، بالإضافة لامتلاكها للعديد من المراكز الطبية والتكنولوجية والمستشفيات الجامعية التي ساهمت بشكل متميز في تقديم مختلف الخدمات لكل المؤسسات بمختلف محافظات مصر، ومساهمتها البنّاءة في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

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فعاليات المنح الجامعيه جامعة المنصورة المنصورة يوليو

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