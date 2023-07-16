الانتهاء من إنشاء 20 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المختلفة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن الانتهاء من إنشاء 20 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة بتكلفة 201.5 مليون جنيه.

ووجّه مختار، المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، بسرعة توصيل المرافق للمدارس الجديدة وذلك بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه؛ لتكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وقال مختار، إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائمًا على التعاون والتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كل قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفة على مستوى المحافظة.

من جهته، أوضح المهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، أن المدارس الجديدة التي تم الانتهاء من إنشاءها هي مجمع السيد نصار للصم والبكم بقرية الخلالة بمركز بلقاس ومدرسة عزبة صبحي التابعة للوحدة المحلية بشبرا سندي بمركز السنبلاوينومدرسة نشا بمركز نبروه ومدرسة ميت غمر الرسمية للغات بمدينة ميت غمر ومدرسة بهي الدين بركات للتعليم الاساسي بقرية سنفا بمركزميت غمر ومدرسة اولاد مبروكالرسمية للغات ت.ا بكفر غنام بمركز السنبلاوين ومدرسة اولجا مطر الابتدائية بقرية القباب الصغري بمركزدكرنس ومدرسة الحاج محمد سالم للتعليم الاساسي بقرية المحمودية بمركز دكرنس ومدرسة بقطارس الاعدادية المشتركة بقرية بقطارسمركز اجا ومدرسة عبد الصمد مزروع الرسمية للغات بقرية الدراكسة بمركز منية النصر ومدرسة اجا الاعدادية بنات بمدينة اجا ومدرسةبدين الثانوية ببدين مركز المنصورة ومدرسة عزبة النجار ت.ا بعزبة النجار بالسنبلاوين ومدرسة المغاوري نجم ت.ا بعزبة المغاوري نجم بمركزالجمالية ومدرسة الامل ا. المشتركة بمنشأة الاخوة بمركز اجا ومدرسة العمدة محمد الغرباوي ت.ا.بجديدة الهالة مركز المنصورة ومدرسةدميرة الجديدة الرسمية للغات بقرية دميرة مركز طلخا ومدرسة سعد كفافي الرسمية للغات بمدينة الجمالية ومدرسة احمد علي عبد الرحيما بكفر ابو ناصر بمركز دكرنس ومدرسة الدكتورة شادية حسين ت.ا بقرية اولية بمركز ميت غمر.

وأشاد مختار، بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال إنشاء المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب أبناء المحافظة ويسهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة.