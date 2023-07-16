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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا.. لجنة بالجامعة العربية تناقش تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات المتخصصة والكيانات المنبثقة عنها

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 

تُعقد لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، دورتها الـ"32" في تونس، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، غدا /الاثنين/، ولمدة أربعة، بمشاركة المنظمات العربية المتخصصة.
وصرح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر، بأن لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة معنية بمتابعة شئون عمل المنظمات العربية والاطلاع على التقارير الدورية، وهي تقارير إنجازات المنظمات العربية المتخصصة، وتقارير هيئات الرقابة المالية والإدارية، وتقارير رؤساء وحدة الرقابة الداخلية، وتقارير الحسابات الختامية والمراجع القانوني للمنظمات العربية المتخصصة، والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد، والتقرير الدوري لجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة.
وأضاف عبد القادر، أن هذه الدورة ستناقش عددًا من المواضيع المهمة: منها تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتحديث الآلية الخاصة بإلزامها بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء بعض الكيانات التابعة للجامعة مثل تأسيس مركز المرصد العربي للترجمة.
وأشار إلى أن نتائج أعمال هذه الدورة "32" سوف تعرض على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "112"، والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة للجامعة، خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس المقبل؛ لاعتمادها.

 

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