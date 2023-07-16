مصرع وإصابة 5 عمال إثر انهيار بيارة صرف صحي بكفر الدوار

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة منذ قليل مصرع عاملين، بينما أصيب 3 آخرين جراء انهيار بيارة صرف صحي تحت الإنشاء عليهم داخل قرية بردلة التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثتين داخل مستشفى مركز كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابون لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار بيارة صرف صحي تحت الإنشاء على العمال مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثتين داخل المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومباحث القسم والحماية المدنية إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة "عبد اللاه محمد السيد،وعبد الحكيم رفعت سالم"وإصابة كل من "محسن محمد محمد ابراهيم،وعبد القادر أحمد،وعبد الحكيم محمد"بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم والجثث تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم نقل جميع المصابين لمستشفى ايتاى البارود لتلقى العلاج اللازم.