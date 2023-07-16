وزارة الرياضة تستكمل معسكر "يالا كامب" في دهب ومطروح

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن استكمال المعسكر الرياضي للأسر والشباب ضمن مشروع "يلا كامب" والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وذلك في معسكرين، المعسكر الأول بمدينة دهب خلال الفترة من 27 يوليو إلى 31 يوليو، والمعسكر الثاني بمدينة مطروح خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 7 أغسطس.

يتضمن برنامج المعسكر تنفيذ أنشطة رياضية ومسابقات رياضية، ومن ضمن تلك المسابقات: الكرة الطائرة، خماسي كرة القدم، التنس الشاطئي، ألعاب الكروس فيت واللياقة البدنية.

كما يشمل البرنامج تعليم مهارات نصب المخيم وتجهيز الخيام، وتعلم بعض المهارات الحياتية مثل محاضرات حول اشعال النيران والحياة في البرية وتحديد الاتجاهات الأساسية مثل اتجاه الرياح، وتجديف الكاياك، ورماية ضغط الهواء، والهايكينج في إحدى وديان مطروح.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع ، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم برئاسة السيد/ كوان يوكا ريو تانجا رئيس الإتحاد؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اكتشاف الموهوبين، بحضور عمرو مهنا مدير مشروع ستارز أوف إيجبيت.

تناول اللقاء استعراض المراحل التنفيذية لمشروع ستار أوف افريكا والذي تم اطلاقه داخل 5 دول في شرق افريقيا، وكذا تم استعراض الخطة التنفيذية لبطولة ستار اوف ايجيبت المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، وآليات التعاون مع دول شرق افريقيا فيما يخص قطاع الناشئين بالتعاون مع ستار لاب والاتحاد المصري لكرة القدم لاكتشاف المواهب من خلال انشاء مراكز لاكتشاف مواهب شرق افريقيا، والعمل علي زيادة الاحتكاك والتطوير، واستضافة المعسكرات والاتحاد مع الاتحاد الافريقي الجامعات، وكذلك تطوير الأكاديميات الرياضية والتدريب الرياضي، وكذلك تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.