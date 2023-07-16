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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: مصر تلعب دورا كبيرا في إحداث التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية

أشرف العشري
أشرف العشري

قال أشرف العشري كاتب صحفي، إنه منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، تعتبر مرحلة إنطلاق كبري نحو تفعيل العمل الإفريقي المشترك، ومناقشة القضايا الإفريقية للمجتمع الدولي والتي نحت مصر في ذلك الوقت وحتي الآن.

وأكد العشري، خلال مداخله هاتفية علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن مصر تلعب دورا كبير في إحداث نوع من التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية من خلال طرح مجموعه من المشروعات الخاصة بمنطقة التجارة الأفريقية الحرة والسوق الأفريقية المشتركة، بالإضافة إلى إحداث نوع من الاسراع بالاندماج القاري للتنمية التجارية في القارة الأفريقية باعتبار أن هناك تعويل علي النجاح المصري بعد رئاسة مصر “الكوميسا” علي دار عامين.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، تنبع من الرهان الأفريقي علي دور مصر الحيوي في تنشيط العمل الأفريقي علي مدار السنوات الماضية.

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