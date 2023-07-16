إزالة وإيقاف 38 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا، إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص استمرارًا للمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمركز والمدينة، والتصدي للمخالفات وإزالة جميع الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تمكنت من إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي جنوب المدينة خلف مساكن المصرف البحري بمساحة ٦٠ مترًا.

كما أزال مؤمن صلاح، نائب رئيس المركز، حالتيّ بناء مخالف على أملاك الدولة، وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة أشرف سطوحي، رئيس القرية، من إزالة وفك شدة خشبية بدون ترخيص بالدور الأول علوي، كما نفذّت الوحدة المحلية لمجلس قروي دير البرشا برئاسة يوسف عبدالحميد، رئيس القرية، من إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور اشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسي أسفرت عن ازالة عدد ١٩ حالة والتحفظ على معدات البناء بقرية بنى موسى بمركز ابوقرقاص مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجه ٢١ لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار إزالة ١٤ حالة ازالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث قام علي الكيال نائب رئيس المركز و فرج فتحى رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وابراهيم محمد رئيس حي غرب وفني التنظيم و إدارة الازالات والاشغالات بإزالة ٤ حالات بناء مخالف ، حالتين بأرض القصبي غرب على مساحة ٢٠٠ متر ، وحالة بشارع المغسلة وتم التحفظ علي الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار ، وحالة بطريق صندفا لدور اول علوي وتم التحفظ علي بعض الأخشاب كما تم إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة عمرو وقرية منشأة ابو عزيز على مساحة قيراط وازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٤حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس وقرية شلقام وتمكن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والازالات من التحفظ على خلاطة فجرا اثناء قيامها بصب سقف مخالف داخل الكتلة السكنية بقرية الجندية بدون ترخيص الى جانب ازالة بناء بدور ثانى مخالف بدون ترخيص بقرية الجندية كما قام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا بازالة حالة تعدى على ارض زراعية بقرية م اليوسفى على مساحة قيراط ، وفك شدة خشبية لدور اول علوي بقرية صندفا على مساحه قيراط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا