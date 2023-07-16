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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشمري لـ"الدستور".. التعاون بين سوريا والعراق سيركز على ملفات الطاقة والأمن

إحسان الشمري
إحسان الشمري

أكد رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، الدكتور إحسان الشمري، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد هي أول زيارة لرئيس وزراء العراق وأيضاً ما بعد عودة سوريا الي الجامعة العربية.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم إلى دمشق ضمن زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح الشمري أن العراق يمتلك علاقات مع سوريا حتى ما قبل عودتها للجامعة العربية فضلاً عن أن الحكومة العراقية الحالية لها علاقات قوية مع إيران وبحكم العلاقة ما بين إيران وسوريا بالتالي من المتوقع أن تحدث مثل هذه الزيارة.

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أبرز مجالات التعاون بين سوريا والعراق

وقال السياسي العراقي إن هناك تركيز على الجانب الأمني وتنسيق عالي المستوى بين سوريا والعراق وتبادل المعلومات الاستخباراتية فتنظيم داعش الإرهابي ما زال يمثل تحديا بنسبة للعراق.

وأوضح الشمري أن العراق يركز على التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع سوريا، وذلك من خلال طرح ما يعرف بـ"طريق التنمية" التي يحاول من خلالها محمد شياع السوداني أن يأخذ موافقات  اقليمية عليه حيث ينظر في إمكانية مرور هذا الطريق من خلال الأراضي السورية إلي البحر المتوسط.

وقال الشمري إن التعاون في ملف الطاقة مهم أيضًا من خلال تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية  وتحديد ما يعرف بخط (أنابيب كركوك - بانياس) وبالإضافة إلى التعاون في الملف الكردي نظرًا لطبيعة انعكاساته على الجانب العراقي والسوري.

وأكد السياسي العراقي أن التعاون بين سوريا والعراق موجودة من خلال ما يعرف بالغرفة الرباعية التي تضم العراق وسوريا وإيران وروسيا التي تشكلت أيام الحرب على تنظيم داعش، والعراق مازال ملتزم بهذا التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مجالات أخرى تربط بالقضايا المطلوبين بعناصر تنظيم داعش.

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سوريا العراق العراقي السوري بشار الأسد محمد شياع السوداني دمشق

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