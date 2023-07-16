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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا تدعم نتائج قمة دول الجوار السودان في مصر

الخارجية السورية
الخارجية السورية

أكدت وزارة الخارجية السورية، الأحد، دعم دمشق لنتائج قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر الخميس الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، إن سوريا  تعتبر السودان جزءا غاليا وعزيزا لا يتجزأ من شعبها وأرضها العربية وتدعم قرارات قمة القاهرة، وكل الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان وذلك وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”. 

وحذرت وزارة الخارجية السورية من أن انتقال الأزمات الخطيرة من بلد عربي إلى آخر، نتيجة تدخلات خارجية أصبح معروفا ويقتضي من كل الدول العربية والدول الصديقة العمل على وقفها ومنع استثمارها.

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السودان سوريا مصر قمة دول جوار السودان السورية

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