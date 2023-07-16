مفوضية الاتحاد الإفريقي: نعمل على تفعيل دور إفريقيا لمساعدة السودان وفقا لمبادرة السيسي

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إننا نحاول الإسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فيما نعمل على تفعيل دور أفريقيا لمساعدة السودان وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، المذاعة علي قناة اكسترانيوز الإخبارية، أننا نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب وتحسين بروتوكول التبادل التجاري، لتحسين اقتصاديات القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهداف أعمال القمة التنسيقية تأتي في :-