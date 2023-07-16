مفوضية الاتحاد الإفريقي: نعمل على تفعيل دور إفريقيا لمساعدة السودان وفقا لمبادرة السيسي
قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إننا نحاول الإسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فيما نعمل على تفعيل دور أفريقيا لمساعدة السودان وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، المذاعة علي قناة اكسترانيوز الإخبارية، أننا نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب وتحسين بروتوكول التبادل التجاري، لتحسين اقتصاديات القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهداف أعمال القمة التنسيقية تأتي في :-
- تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.
- الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.
- تحسين اقتصاديات القارة الأفريقية.
- إدراج ورقة عمل مشتركة فيما يخص السودان.
- التعاون مع المجتمعات الاقتصادية والمناطق التجارية.
- تهدف أفريقيا لتعزيز البنية التحتية لمكافحة الاحتباس الحراري.
- تحديد سبل اندماج القارة الأفريقية بالنظام الإقليمي.
- تستهدف المجموعات الاقتصادية استقرار دول أفريقيا
- تعزيز العمل بشأن قضايا القارة الأفريقية