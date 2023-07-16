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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عددًا من ملفات العمل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

 تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، عددًا من ملفات العمل.
واستعرض رئيس الهيئة- خلال الاجتماع- مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها، والملفات الجاري دراستها حاليا، مشيرا إلى إقبال عدد من المستثمرين على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، كما استعرض موقف الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل تتولى المتابعة لحين بدء تشغيل هذه المشروعات.
كما استعرض حسام هيبة، الجهود المبذولة من قبل الهيئة في سبيل جذب الاستثمارات، وكذا اللقاءات التي عقدها مع عدد من المستثمرين، ومُمثلي الشركات العالمية؛ للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى نتائج زيارته لألمانيا، والتي استعرض خلالها الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ولقاءاته مع اتحاد منظمات الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا من قِبل الجانب الألماني بنقل عدد من الصناعات إلى مصر، في ظل وجود محفزات تمت الموافقة عليها مؤخرًا.
كما ناقش اللقاء أيضًا رؤية الهيئة، ودراستها؛ بشأن إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة، في الإسكندرية، والعاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، خاصة أن هناك عدة طلبات من المستثمرين في هذا الخصوص.
 

رئيس الوزراء ملفات العمل الرئيس التنفيذي مصطفى مدبولى العلمين الجديدة

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