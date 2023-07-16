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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحف جاير اندرسون يحتفل بذكرى مرور ٨٠ عام على افتتاحه

متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون


بمناسبة الاحتفال بمرور ٨٠ عاما على افتتاحه، والذي يوافق ١٧ يوليو من كل عام، ينظم متحف جاير أندرسون، معرضاً أثرياً أرشيفياً مؤقتاً تحت عنوان "في ضيافة أندرسون" ، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأرشفة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ومن المقرر افتتاحه غداً الاثنين الموافق ١٧ يوليو و يستمر حتى  يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري.

وأوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير إندرسون، أن المعرض يضم مجموعة من المقتنيات الشخصية الخاصة بجاير أندرسون منها أدوات الجراحة،  وأدوات الكتابة الخاصة به،  ومجموعة من الصور الشخصية له ولعائلته،  بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التي تربط بين أندرسون ومنزل الكريتلية منها المكاتبات بينه وبين الحكومة المصرية للحصول على المنزل، واقتراحاته لتحويل المنزل إلى متحف، ووثيقة حصول جاير أندرسون على لقب لواء شرف.

وأضافت أن المتحف ينظم عدد من الورش التعليمية، والفنية منها ورشتي لإعادة التدوير والطباعة على النسيج.

متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
ضيافة أندرسون متحف جاير اندرسون الأعلى للآثار جاير إندرسون متحف

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