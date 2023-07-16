ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

بضائع أجنبية
بضائع أجنبية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 26 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ،مخالفات مسطح مائي وتحرير 2019 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 283 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

بضائع أجنبية الصنع تهريب قضايا أمن المنافذ

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان الدرجة الأولى والثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»