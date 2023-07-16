"العالم علمين".. تحدي الجيل الذهبي في الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "العالم علمين.. تحدي الجيل الذهبي في الكرة الشاطئية بالعلمين الجديدة".

وشهد أمس السبت المباراة النهائية لتحدي الجيل الذهبي، وهي بطولة كرة القدم الشاطئية التي تقام في إطار فعاليات مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة.

تألق نجوم الجيل الذهبي في مباراة الأمس

وتألق نجوم الجيل الذهبي في مباراة الأمس مثل حسام غالي وعماد متعب ومحمد ناجي جدو ووليد سليمان وسيد معوض وغيرهم من النجوم، الذين أعادوا للمشاهدين أجمل الذكريات التي عاشوها معهم، وبخاصة أنهم نجحوا في التتويج بـ3 نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحد المشجعين: "كنت أدعم حسام غالي، وسأحضر كل الفعاليات لأني موجود هنا في العلمين الجديدة طوال الصيف.. حاجة روعة وجديدة، أبراج وشواطئ وكل حاجة".

فيما قال مشجع آخر يدعم حسام غالي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أيضا: "أجمل حاجة حسام غالي وفريقه، كانوا نجوما ولعبوا مباراة رائعة".