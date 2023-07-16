ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العالم علمين".. تحدي الجيل الذهبي في الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

الكرة الشاطئية بمهرجان
الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "العالم علمين.. تحدي الجيل الذهبي في الكرة الشاطئية بالعلمين الجديدة".

 

وشهد أمس السبت المباراة النهائية لتحدي الجيل الذهبي، وهي بطولة كرة القدم الشاطئية التي تقام في إطار فعاليات مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة. 

 

تألق نجوم الجيل الذهبي في مباراة الأمس

 

وتألق نجوم الجيل الذهبي في مباراة الأمس مثل حسام غالي وعماد متعب ومحمد ناجي جدو ووليد سليمان وسيد معوض وغيرهم من النجوم، الذين أعادوا للمشاهدين أجمل الذكريات التي عاشوها معهم، وبخاصة أنهم نجحوا في التتويج بـ3 نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

 

وقال أحد المشجعين: "كنت أدعم حسام غالي، وسأحضر كل الفعاليات لأني موجود هنا في العلمين الجديدة طوال الصيف.. حاجة روعة وجديدة، أبراج وشواطئ وكل حاجة".

 

فيما قال مشجع آخر يدعم حسام غالي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أيضا: "أجمل حاجة حسام غالي وفريقه، كانوا نجوما ولعبوا مباراة رائعة".

مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة 2023 تحدي الجيل الذهبي الكرة الشاطئية العالم علمين

مواد متعلقة

تفاصيل فعاليات احتفالية ديسكو مصر بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

تفاصيل ختام فعاليات بطولة "التيك بول" ضمن مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

خبير تربوى: التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط (فيديو)

رئيس الاتحاد الإفريقى: الحوار الواضح سيزيح جميع الحواجز فيما بيننا

خبير سياحى: العلمين الجديدة ستكون جنة إن أحسن استغلالها (فيديو)

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: نسعى لتنفيذ طموحات الشعوب الإفريقية

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: نسعى لتعزيز التعاون بين دول القارة

"الأرصاد" تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بالإسماعيلية

العثور على طفلة مجهولة النسب داخل زراعات القصب فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»