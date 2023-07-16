رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

رحلة يومية من منزلها في حلوان إلى مقر عملها بمكتب محاماة في جاردن سيتي، ومنها تنطلق لقضاء يومها بين أروقة المحاكم المختلفة والتنقل من قاعة لأخرى، وإنهاء جلسة تلو جلسة، مرتدية "الروب الأسود" الزي المميز للمحامين، حتى شاء القدر أن يتبدل اللون من الأسود إلى الأبيض، لكنه "الكفن" الذي التف به جسد المحامية أميرة جمال بعد مصرعها في حادث دهس مروع أمام المحكمة الاقتصادية بالمعادي.

الجلسة الأخيرة

خرجت أميرة جمال كعادتها يوميا من منزلها متجهة إلى المحكمة الاقتصادية لحضور جلسة كلفها بها المحامي أيمن مصطفى مالك المكتب الذي تعمل به ضمن لفيف من المحامين ونظرا لخشية تأخرها عن موعد الجلسة في ذلك اليوم قررت أن تعبر الطريق السريع بدلا من الذهاب إلى نفق المشاة الذي يبعد عن المحكمة مسيرة عدة دقائق لتلحق بالجلسة في موعدها إلا أن القدر لم يمهلها الوصول إليها حيث وقفت بجانب إحدى عاملات المحكمة التي تعرفها جيدا بحكم ترددها على الجلسات وأمسكت كل منهما بيد الأخرى استعدادا لعبور الطريق وفور عبورهما فوجئتا بسيارة مسرعة تطيح بجسديهما على الأسفلت ليغمض جفنيهما دون عودة.

أستاذة أميرة تعيش أنت

هرع المارة وبعض قائدي السيارات بالالتفاف حول السيدتين وبادر بعضهم بالاتصال بسيارات الإسعاف مع حراسة المحكمة الاقتصادية التي ساهمت في نقلهما إلى المستشفى إلا أنهما كانتا قد فارقتا الحياة، اتصالات متكررة من مالك مكتب المحاماة على هاتف أميرة جمال للاستعلام عن سبب تأخرها على حضور الجلسة ليأتيه اتصال من محامي آخر بكلمة صادمة: "البقاء لله أستاذة أميرة تعيش أنت".. مفاجأة مؤلمة لمعلمها وزملائها وأصدقائها في المكتب وخارجه حيث انهالت منشورات النعي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكان أبرزها دعوات صديقات لها بأن يلهم الله زوجها وابنها الصبر والسلوان حيث كان لأميرة طفلا صغيرا أصبح يتيما دون أم.

سيارة مسرعة

التحريات الأمنية التي أجرتها مباحث العاصمة كشفت تحريات الحادث بالكامل حيث تبين أنه أثناء عبور المحامية الطريق الدائري بمنطقة المحكمة الاقتصادية في القاهرة، صدمتها سيارة مسرعة مما نتج عنه وفاتها في الحال، وتم نقلها إلى مستشفى البنك الأهلي ومنها إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في القاهرة.

وقال المحامي عمر الخشاب إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على المتهم بدهس المجني عليها وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

نعى وعزاء

ومن جانبه، نعى عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أميرة جمال، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: "أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة الأستاذة أميرة جمال، المحامية أميرة جمال" وتابع: "سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويغفر لها، ويرحمها، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان".

ونعى زملاء المحامية الراحلة زميلتهم على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، داعين الله أن يتغمدها برحمته، حيث نشرت بعض الحسابات صورا للمحامية الراحلة أميرة جمال واصفين إياها بأنها من الشخصيات الخدومة والمجتهدة في عملها، وطالب المحامين زملاء المحامية المتوفية بإجراء كوبري مشاه في نفس المنطقة أمام المحكمة الاقتصادية لاستخدامه في عبور الطريق إلى المحكمة، وأشاروا إلى أنها ليست الأولى وقد توفى محامين من قبل أثناء عبورهم الطريق الدائري.