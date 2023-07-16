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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار

تنفرد "الدستور" بنشر الصور الأولى للعقار المكون من 8 طوابق الذى انهار منذ قليل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وجار البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين بمعرفة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة.

وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قد شهدت منذ قليل، انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط مبنى مكون من ٨ طوابق شارع الوسطانى بمركز رشيد وتم الانتقال السريع إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ٨ أشخاص، وهم "محمد.س.ع "٥ سنوات مقيم بمدينة رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج، "سالى.ف.ع" ٣٠ سنة رشيد اضطراب بدرجة الوعى، "محمد.س.م" ١١ سنة  رشيد كسر بالذراع اليسرى، "سعيده.ح.ح"، ٦٧ سنة  رشيد، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"شيماء.ع.ف" ١٨ سنة رشيد، كدمات وسحجات بالجسم، "محمد.م.ر" ١٦ سنة رشيد، جروح متفرقة بالجسم، "ابراهيم.م.ا"٣٠ سنة  رشيد اشتباه كسر بالقدم اليسرى" أحمد.م.س" ١٦ سنة رشيد اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم فصل جميع الخدمات المختلفة عن العقار، كما تم عمل كردون أمنى بمحيط المنزل المنهار وجار رفع الأنقاض والبحث عن أشخاص آخرين.

عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار
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