مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 34 ألفًا و300 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأحد، يبلغ نحو 34300 ميجاوات، نظرًا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 39 درجة مئوية في نهار اليوم الأحد 16 يوليو 2023.

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس السبت نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الأحد، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الأحد" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء كالتالي: