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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار البترول وخام برنت يسجل 79.87 دولار

البترول
البترول

تراجعت أسعار البترول أكثر من دولار للبرميل في نهاية التعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الدولار وجنى المستثمرين أرباحاً من الارتفاع السابق، مع تسجيل خام برنت مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهراً خلال الجلسة السابقة، حيث تماسك المستثمرون قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار يؤدى إلى انخفاض الطلب على البترول مما يجعل الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى

وكشف تقرير لوزارة البترول تسجيل خام برنت 79.87 دولار، فيما حقق غرب تكساس75.42 دولار، وسجل خام أوبك 79.09 دولار.

 

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