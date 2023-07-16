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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وبحث التعاون والدعم في تنفيذ بعض المشروعات التي تشهدها محافظة بورسعيد،  وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي الاسكان والتعليم العالى والهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف الصحي والصحة وإدارة التخطيط وإدارة المشروعات.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة اللواء هشام السوداني، مثنيا على جهوده في دعم عدد من المشروعات بالمحافظة، وناقش محافظ بورسعيد مع الحضور، الموقف التنفيذي الحالي لمستشفى الجامعة ببورسعيد، مؤكدا أن المستشفى الجامعي ستعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية ببورسعيد، لما تشهده من إمكانيات وتجهيزات على أعلى مستوى في المجال الصحي،  مؤكدا على أهمية سرعة تشغيل المستشفى و التي ستحقق نقلة نوعية في الرعاية الطبية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التي تشهدها الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد،  والتي تهدف لاستكمال خطط التنمية التي جرت ببورسعيد،  سواء في مجال رصف وتطوير الطرق،  أو تطوير المناطق السكنية في الأحياء الأكثر كثافة سكانية،  وإقامة الأسواق الحضارية والمشروعات الخدمية والتنموية،  التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بتكثيف العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ، حيث وجه بالإسراع في معدلات أعمال تطوير شارع عزمي والتي تبدأ من مصطفي كامل حتى كوبري عزمي، وإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال،  مشيرا أن تطوير الشارع سيساهم في إحداث السيولة المرورية، مع تخفيف الضغط على محور محمد على.

ووجه بالتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض بورسعيد، والتي أصبحت نموذجا لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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