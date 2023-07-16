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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل منافسات لعبة "تيك بول" ضمن فعاليات مهرجان العلمين

تيك بول
تيك بول

كشفت حبيبة عمر، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول فعالية من مهرجان العلمين الجديدة بدأت صباحًا بلعبة "التيك بول"على الشاطئ، والتي عبارة عن مزيج بين كرة القدم وتنس الطاولة، وتلعب ثنائيًا أو رباعيًا، وذلك، بمشاركة بطلتي العالم مايا ونتاليا إلى جانب وجود بعض البلوجرز وسط أجواء حماسية وجماهيرية هائلة.

وأضافت مراسلة الفضائية، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لـ"إكسترا نيوز"، أنه كان هناك عرض لمباراة الأهلي والزمالك على شاشات العرض أول يوم بمهرجان العلمين الجديدة ليلًا، متابعة أن ثانى أيام المهرجان تناول تحدي الجيل الذهبي الذي استمر حتى أمس السبت.

وتابعت أن هناك حفلات غنائية في مهرجان العلمين الجديدة لفنانين مصريين ودوليين وعرب، إذ إن حفلة تامر حسني ستعقد يوم 21 يوليو، يأتي ذلك فضلًا عن استقبال راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا وأنغام ومدحت صالح إلى جانب الموسيقار عمر خيرت.

وأشارت مراسلة فضائية "إكسترا نيوز" إلى وجود الأنشطة الرياضية المتنوعة والمختلفة في مهرجان العلمين الجديدة مثل الجودو ولعبة البادل علاوة على منافسات لعبة الترايثلون.

الاهلي والزمالك الترايثلون التيك بول البلوجرز الموسيقار عمر خيرت العلمين الجديدة تغطية خاصة شاشات العرض فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

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