عضو بالشيوخ: القمة التنسيقية بالاتحاد الإفريقي انطلاقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي تُعقَد في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال محسن: "إن هذه الدورة تتمتع بوضع خاص، باعتبارها نتاج جهد مصري إفريقي مشترك لتطوير آليات عمل الاتحاد في الفترة المقبلة".

وأشار نائب الشيوخ إلى مقترح مصر بعقد القمة التنسيقية التي يُطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل في متابعة التكامل الاقتصادي الإقليمي الإفريقي والخطوات المصرية والإفريقية المشتركة في هذا الصدد.

وتابع محسن: "إفريقيا هي مستقبل العالم، وهي القارة التي لا زالت بكرًا بمختلف ثرواتها الطبيعية والتعدينية والزراعية والمواد الخام الهائلة".

وأوضح نائب الصعيد، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، تُعقَد بحضور 13 دولة من 5 دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة، وتركز بشكل خاص على متابعة ما تم على صعيد التكامل الإقليمي بالقارة، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الإقليمي بالقارة.

وأشار النائب احمد محسن، إلى أن مشاركة مصر في القمة الإفريقية خطوة جديدة من جانب القاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي، والانطلاق بمختلف ملفات التعاون الاقتصادية في دول القارة الإفريقية.