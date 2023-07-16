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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشائعات وحروب الجيل الرابع".. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، ندوة بعنوان "الشائعات وحروب الجيل الرابع"، وذلك في إطار احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور سعودي محمد حسن، عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبدالعال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد عبدالحميد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محمد سليمان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور حشد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية.

وأشار الدكتور المنشاوي، إلى خطورة الشائعات وحروب الجيل الرابع على الأوطان والشعوب، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مؤكدًا ضرورة التوعية بهذه القضية، والتي تُعد من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع المصري في الوقت الراهن؛ لأن تزييف الحقائق يؤثر على الدولة ومؤسساتها، ولذا يجب الانتباه إلى خطورتها وتوعية الشباب بعدم الانسياق ورائها.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية، مشيرًا إلى أن الشائعات تنتشر في كل مكان بغض النظر عن طبيعة المجتمعات بهدف زعزعة الاستقرار، وعدم الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وأن الشائعات من أهم الوسائل التي تستخدم في حروب الجيل الرابع للتأثير نفسيًا واجتماعيا على المجتمع.

تحدث في الندوة الدكتور السيد عبد الحميد عن حروب الجيل الرابع، أنواعها وخصائصها والنتائج المترتبة عليها، كما تحدث الدكتور محمد سليمان عن الشائعات، خاصةً الشائعات الإلكترونية؛ مفهومها وأشكالها وخصائصها وسرعة انتشارها في المجتمع وطرق وآليات مواجهة الشائعات.

وتحدث الدكتور سعودي محمد حسن، عن الشائعات كأحد أهم أدوات الحروب النفسية، وهدم الروح المعنوية داخل المجتمعات، وكيفية تنمية الوعي لدى شباب الجامعة والمجتمع بشكلٍ بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الشائعات، والتأكد أولاً من مصدر المعلومات وصد المعلومات مجهولة المصدر أو القادمة من مصدر غير موثوق فيه أو غير ذي صفة لإعطاء المعلومة.

كما تناول آليات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يجب تحري الدقة قبل مشاركة المعلومات والمنشورات على هذه الشبكات لدورها الكبير في زيادة انتشار الشائعات الإلكترونية وتأثيرها السلبي على عدد كبير من أفراد المجتمع بها.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
أعضاء هيئة التدريس والعاملين التعليم والطلاب الجامعة والمجتمع الدكتور أحمد المنشاوى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجتمع المصري الوقت الراهن بجامعة أسيوط بكلية الخدمة الاجتماعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عضاء هيئة التدريس

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