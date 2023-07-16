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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مواطن غرقًا فى بحر يوسف بالفيوم

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه غرقًا في بحر يوسف لعدم إجادته السباحة، وذلك أثناء الاستحمام في مياه البحر هربًا من حرارة الجو عقب إنهاء أعماله في الحقل، فيما تجمع عشرات الأهالي محاولين انتشال الجثمان وأبلغوا الشرطة على الفور لاتخاذ اللازم.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق من مياه بحر يوسف، فيما نقلته سيارة الإسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بمصرع شاب غرقًا في مياه بحر يوسف بقرية هوارة قرب كوبري الهويس، بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، حيث تمكن الغواصين من انتشال الجثمان، بينما تبينّ من التحريات الأولية وشهادة شهود العيان أنّ الغرق كان قضاءً وقدر، وأنّ المتوفي جرفه التيار ولم يتمكن من مقاومة الأمواج.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي صرّحت بالدفن، وتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب إنهاء الإجراءات، لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع مواطن غرق ا بحر يوسف الفيوم

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