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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: العلمين الجديدة ستكون جنة إن أحسن استغلالها (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال الخبير السياحي طارق سرحان، إن الهدف من السياحة خلق وعي محب للبلد، إضافة إلى زيادة مصادر النقد الأجنبي على المستوى العام، أما على المستوى الخاص، فإن السياحة تستهدف تغيير الحالة المزاجية للمواطن.

وأضاف سرحان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن مدينة العلمين الجديدة كانت ترابا وصحراء، لكنها تغيرت تماما وأصبحت تحتوي على عدد كبير من الأبراج خلال 7 سنوات، معقبًا: "العلمين الجديدة ستكون جنة إن أحسن استغلالها، وعندها سنقوم بتقديم منتج غير موجود في العالم، في ظل المنافسة الشديدة".

ولفت الخبير السياحي إلى أن السائح في أوروبا يحتاج إلى 12 ساعة طيران حتى يصل إلى المالديف، وهذه المدة أقل بكثير مما يستغرقه للسفر إلى مصر، لذلك فإن مصر أصبحت في وضع منافس سعريا، إضافة إلى جودة المياه والشواطئ في العلمين الجديدة وغيرها من المدن.

وأكد الخبير السياحي أن السياحة صناعة لوجستيات، لذلك لابد من تسهيل اللوجستيات، لأنه يؤدي إلى زيادة عدد السياح والزائرين، وكل دولة تنشد أن يكون لديها سياح يجب أن تمتلك قناة للسياحة.

جمال الشواطئ فى العلمين الجديدة أكثر من الغردقة ومرسى علم

وتابع: "جمال الشواطئ في العلمين الجديدة أكثر من الغردقة ومرسى علم المصنفتين من أحسن مناطق الغطس في العالم، ولكن تجهيزات مدينة العلمين الجديدة وفقا لنمط المدن الذكية، ويجب استغلال قربها من الأسواق الأوروبية".

السياحة خلق وعي محب للبلد مصادر النقد الأجنبي مصادر النقد الأجنبي محب للبلد زيادة خلق

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