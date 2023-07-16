بعد إغلاقه فى عام الزلزال.. مسرح السامر يستعيد نشاطه الثقافى والتنويرى (فيديو)

تستعد وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، في افتتاح معرض السامر، مساء اليوم الأحد 16 يوليو الحالي، وذلك بعد إعادة إنشائه، بعد غلقه الذي دام أكثر من 31 عاما، وشملت أعمال التطوير، تغطية المسرح بالكامل، ورفع كفاءة خشبة المسرح، وتجهيزها ‏بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، إلى جانب منظومة الحماية المدنية وفق أحدث الأكواد ‏المعتمدة‎.‎

وفي هذا الصدد، عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديو عن مسرح السامر في العجوزة والذي يعود تاريخه لأكثر من 4 عقود حيث تم افتتاحه في 9 سبتمبر 1970.

- احترق بعد تأسيسه بـ 4 سنوات وأعيد افتتاحه على يد الراحل سعد الدين وهبة.

- عاد للعمل وافتتحه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978.

- توقف نشاط المسرح بعد تعرضه لأضرار في زلزال عام 1992.

- تم وضع حجر الأساس لتطويره ورفع كفاءته في عام 2021.

- تتسع صالة العرض لـ 400 مشاهد والمسرح مزود بأنظمة حماية.