تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات مقتل سيدة على يد طليقها بسبب خلافات عائلية بالتل الكبير.

تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمقتل إحدى السيدات بالشقة سكنها، وبالانتقال لمحل البلاغ وسؤال ابنتها قررت بحضور والدها، سائق مركبة "توك توك"، لمحل سكنهما وحدثت بينه وبين والدتها مشادة لوجود خلافات سابقة وانفصالهما.

فقام على إثرها بالتعدى على والدتها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وعقب ذلك قام باصطحابها معه بمركبة "التوك توك" خاصته، وتركها لدى أحد أصدقائه، فقامت بالاتصال بخالتها من هاتفها المحمول وأخبرتها بما حدث.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.