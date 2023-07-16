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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ أسيوط يوجه بالانتهاء من تصميمات 10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتركيزه على تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ العديد من المشروعات والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب؛ لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري، وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة ووضع خطة لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.
ووجه المحافظ المسئولين بسرعة الانتهاء من تصميمات المشروعات التي سيجري تنفيذها بالمحافظة في إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا بقرض من البنك الدولي بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية تبلغ 385 مليون جنيه .
وأوضح سعد - خلال اجتماعه اليوم الأحد مع محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بالمحافظة - أن المشروعات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا .
واطلع محافظ أسيوط على التصميمات النهائية للمشروعات التي سيجري تنفيذها والمواقع المقترحة لإقامة المشروعات بقرى ومراكز وأحياء المحافظة وفقًا للخطة التي تم وضعها بوحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة بمشاركة كل الجهات المعنية تلبية لاحتياجات المواطنين ووفقًا للأولويات. 
وكلف وكيل وزارة الإسكان وأعضاء وحدة التنفيذ بسرعة الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروعات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطرح خلال الأسابيع القادمة وسرعة إنهاء أعمال المتابعات الميدانية على الطبيعة للمواقع المقترحة لإقامة المشروعات والتي تتمثل في مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة. 

محافظ أسيوط مشروعات خدمية برنامج التنمية المحلية حياة كريمه البنك الدولي

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