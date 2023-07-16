مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى فى بنى سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري مركز الفشن في نطاق محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بعد مدخل مدينة الفشن بحوالى 500 متر فى نطاق محافظة بنى سويف، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإيداع الجثث داخل ثلاجة الموتى واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرعي بنى سويف والمنيا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين وجثتين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا، فيما نقلت جثة إلى مستشفى سمسطا المركزى ببنى سويف.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي كلًا من طارق صلاح علام موسى، 15 عامًا، طالب، مصابًا بكدمات وسحجات، عادل شحاتة زاخر، 42 عامًا، سائق، مصابًا بكدمات بالصدر وجروح وسحجات بالجسم، مراون إسلام ناجح فكرى، رضيع، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، أبانوب نمر جرجس ميتشالح، 18 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى وجروح وسحجات.

فيما أسفر الحادث عن وفاة ناهد مراد عنتر شحاتة، 35 عامًا، وإسلام ناجح فكري، 28 عامًا، يقيمان بمركز ديروط محافظة أسيوط، ونقلت جثتاهما إلى مشرحة مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا، وإبراهيم يعقوب سعد عبدالشهيد، 25 عامًا، يقيم شبرا الخيمة، نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف.