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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصري وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

كلية الشرطة
كلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة، عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وعن تفاصيل وشروط التقديم للالتحاق.

شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

يشترط فى المتقدم لكلية الشرطة لهذا العام أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أوالأمانة.

شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

كان أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية عن أكاديمية الشرطة عن موافقة وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وايضا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

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