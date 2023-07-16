بالأرقام.. "الدستور" ترصد مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للموظفين في الموازنة الجديدة

عملت الحكومة على رفع وزيادة المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2023 -2024، والتى بدأ تطبيقها الشهر الحالي مرتفعة من 428.5 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه.

"الدستور" ترصد بالأرقام هذه المخصصات مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة والتي تضمنت تخصيص:

زيادة بقيمة 119.4 مليار جنيه في دعم المواد البترولية بنسبة زيادة تصل إلى 53.1% عن التقديرات المتوقعة في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023.

زيادة بقيمة 127.7 مليار جنيه في دعم المواد والسلع التموينية ورغيف الخبز.

زيادة بقيمة 6 مليارات جنيه في المخصصات للتأمين الصحي والأدوية بنسبة زيادة تقدر بنحو 93.5% عن التقديرات المتوقعة في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023.

زيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه في دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة زيادة تقدر بنحو 92.7%.

زيادة بقيمة 31 مليار جنيه في المخصصات لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بنسبة زيادة 28.6%.

عدد مستفيدي برنامج تكافل وكرامة يصل إلى 5 ملايين شخص حتى ديسمبر 2022.

قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبلغ 1.5 مليار جنيه.

جملة الأجور والتعويضات للعاملين تبلغ 470 مليار جنيه، وتم تحميلها على المصروفات المخصصة للأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 100%، ويبلغ إجمالي الأجور والبدلات النقدية والعينية 368 مليارا و667 مليون جنيه.

تبلغ تكاليف الوظائف الدائمة 102 مليار و35 مليون جنيه، وتم تخصيص 48 مليارا و749 مليون جنيه منها للمرتبات الأساسية.

تبلغ تكاليف المعارين 485 مليون جنيه، وتتحمل الموازنة العامة مرتباتهم، وتبلغ تكاليف الإجازات الدراسية 600 ألف جنيه، وتبلغ تكاليف المنح التدريبية 200 ألف جنيه.

تبلغ تكاليف الأجر الوظيفي وأجور ومرتبات المخاطبين بأحكام القانون رقم 28 لعام 2018، 52 مليارًا و602 مليون جنيه، وتبلغ تكاليف المخاطبين بأحكام القانون رقم 28 لعام 2018، 197 مليون جنيه.

تبلغ تكاليف الوظائف المؤقتة والمكافآت الشاملة 9 مليارات و970 ملايين جنيه، وتشمل خبراءً وطنيِّين بقيمة 45.3 مليون جنيه، وخبراءً أجانب ضمن الوظائف المؤقتة ببند المكافآت الشاملة بقيمة 33.8 مليون جنيه.

تبلغ تكاليف أجور الموسميِّين 3 مليارات و300 ملايين جنيه، وتبلغ مكافأة أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي 846 مليون جنيه.

تبلغ مكافآت الأساتذة المتفرغين 5 مليارات و680 ملايين جنيه، أما مكافأة الأساتذة غير المتفرغين فرُصِّد لها 3.3 مليون جنيه.

يبلغ إجمالي المكافآت 170 مليارًا و643 ملايين جنيه، منها مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء بقيمة 60.2 مليون جنيه.

تعويضات العاملين عن جهود غير عادية في موازنة العام الجديد 2023-2024 بقيمة 1.542 مليار جنيه.

تبلغ قيمة المكافآت التشجيعية 9 مليارات و894 مليون جنيه.

تبلغ تكاليف حافز الإثابة 4 مليارات و439 مليون جنيه.

تبلغ حوافز العاملين بالكادر العام 9 مليارات و557 مليون جنيه.

تبلغ حوافز العاملين بالكادرات الخاصة 17 مليارًا و975 مليون جنيه، وتم رصد 2 مليار و455 مليون جنيه للحافز المالي الإضافي، و2 مليون و300 ألف جنيه لحافز المعلمين.

تبلغ تكاليف حافز جذب العمالة مليارًا و519 مليون جنيه، وتم رصد 160.5 مليون جنيه لحافز تميز الماجستير والدكتوراه، وتبلغ مكافآت التدريس 908.3 مليون جنيه.

تبلغ مكافآت الريادة العلمية والاجتماعية 512 مليون جنيه، وتم رصد 650 مليون جنيه لمكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية، و691 مليون جنيه لمكافآت الإشراف على الرسائل العلمية.

تبلغ مكافآت الامتحانات 14 مليارًا و523 مليون جنيه، وتم رصد 435 مليون جنيه لمكافآت حضور جلسات ولجان، و162 مليون جنيه لمكافآت التدريب، و200 ألف جنيه لمكافآت محو الأمية، و50 مليون جنيه لمكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب.

تبلغ تكاليف حافز الإصابة الإضافية مليارًا و 597 مليون جنيه.

حوافز أداء المعلمين تبلغ 7 مليارات و632 مليون جنيه، وتم رصد 3 مليارات و703 ملايين جنيه لحافز الجودة.

تم رصد مليار و96 مليون جنيه للحافز التعويضي، وتم رصد 89 مليون جنيه لحافز الميكنة وتحديث البيانات.

تبلغ تكاليف حافزات العاملين الإضافية والتكميلية 52 مليارًا و29 مليون جنيه، وتم رصد 5 مليارات و346 مليون جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و3 مليارات و430 مليون جنيه لحافز الإدارة المدرسية، بالإضافة إلى 177 مليون جنيه لحافز المعلمين.

تم رصد 39 مليارًا و431 مليون جنيه للبدلات النوعية، بما في ذلك بدل تمثيل الوظائف العليا بقيمة 8 ملايين جنيه، وبدل تمثيل الموظفين بالخارج بقيمة 25.9 مليون جنيه، وبدل تمثيل الموظفين الفنيين بقيمة 2.8 مليون جنيه، وبدل حرمان لبعض المهن الصحية بقيمة 77.4 مليون جنيه.

تم رصد 199 مليون جنيه لبدل العدوى والوقاية من الأشعة، وتم رصد 6.9 مليون جنيه لبدل تفرغ المهندسين، وتم رصد 30.2 مليون جنيه لبدل التفرع للمهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى 4.4 مليون جنيه لبدل تفرغ الأطباء البيطريين و3.1 مليون جنيه لبدل تفرغ التجار، و511 مليون جنيه لبدل طبيعة العمل، و1.4 مليون جنيه لبدل الامتياز، و2.5 مليون جنيه لبدل العمادة والوكالة ورئاسة القسم، و2.3 مليون جنيه لبدل التحصيل والعجز في الصيرفة.

تبلغ تكاليف بدل المخاطر 1.598 مليار جنيه، بالإضافة إلى رصد بدلات مهنية وفنية أخرى بقيمة 2.4 ملايين جنيه، و417 مليون جنيه لبدل إقامة في الجهات النائية، و46 مليون جنيه لبدل سودان، و2 مليون جنيه لبدل اغتراب، و39 مليون جنيه لبدل سكن داخل وخارج البلاد، و600 ألف جنيه لبدل الماجستير والدكتوراه، و300 ألف جنيه لبدل البحث، و1.7 ملوين جنيه لبدل المراسلة، و418 مليون جنيه لبدل الأغذية، و2 مليون جنيه لبدل الملابس، و2 مليون جنيه وبدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية 38 مليون جنيه.

3 مليارات و128 مليون جنيه بند بدل جامعة.

بدل يخص العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي 179 مليون جنيه.