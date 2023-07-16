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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بحرق شقيقته وزوجته فى منشأة ناصر

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط المتهم بالتعدي على شقيقته وزوجها بإلقاء مادة كيميائية وإحداث إصابتهما بحروق.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين نقاش مقيم بدائرة القسم وبين شقيقته وزوجها مقيمين مصابين بحروق بأماكن متفرقة.

وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثانى نتج عن ذلك إصابتهما ، تم استهداف المتهم وضبطه.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة مادة كيميائية التعدي ضبط حروق خلافات

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