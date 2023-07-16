مساعد وزير الداخلية يكشف عن اختبارات راغبى الالتحاق بكلية الشرطة

أعلن اللواء هانى أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، عن الاختبارات التى يخضع لها راغبو الالتحاق بكلية الشرطة العام الدراسى 2023.

وأضاف مساعد وزير الداخلية أن راغبى الالتحاق بكلية الشرطة يخضع لعدة اختبارات هى «المقاس، القوام، الطبي والنفسي، الرياضي، القدرات، السمات الشخصية، الهيئة، الكشف الطبي المتقدم».

وسيخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلاً عن اختبار القوام «الوزن المثالي، طول الطالب، 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام، الرمد، الباطنة، الجراحة ،الأسنان».

وأشار إلى أن الطالب يخضع للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية يشرف عليه أطباء نفسيون.

كما يخضع للاختبار الرياضي اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة.

كما يخضع أيضا الى اختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة: "ثقافية، تاريخية، اجتماعية، أمنية"، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة فى طالب الكلية، بينما يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة.

وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل "تحاليل مخدرات وفيروسات).



كما يخضع الطالب لاختبار كشف الهيئة والذى يتم تمثيل الطالب أمام لجنة اختيار.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2023 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.