رجال الأعمال: القارة الإفريقية وصلت إلى مرحلة مميزة جدًا من التجمعات الاقتصادية

قال الدكتور عماد البرنس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس مصر في القمة الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي تعد رمانة الميزان بالنسبة للقارة الإفريقية في جميع المجالات، سواء اقتصادية أو سياسية.

وأوضح الدكتور عماد البرنس في تصريح لـ"الدستور" أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا التجمع استكمال لما بدأه منذ توليه المسؤولية، وهو العين نفسه على الأمن القومي المصري، والأمن القومي المصري يبدأ من تحسين العلاقات مع الدول الإفريقية، وهذا هو امتداده الطبيعي لمصر.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر شهدت طفرة كبيرة جدًا في العلاقات المميزة مع دول القارة الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، حيث سبقته فترة تخبط في العلاقات مع دول القارة، ولكن بعد تولي الرئيس السيسي زمام الأمور في مصر، عادت العلاقات إلى نصابها الطبيعي مرة أخرى، وتعد جدول أعمال الرئيس السيسي خلال المؤتمر ذات أهمية بالغة.

وأكد الدكتور عماد البرنس أن القارة الأفريقية وصلت إلى مرحلة مميزة جدًا من التجمعات الاقتصادية التي لها تأثير كبير على تجمع "الكوميسا" والتعاون بين الدول والحكومات من أجل النهوض بالقارة الإفريقية.

وأضاف أن هناك توجهًا نحو إضافة قيمة مضافة للمنتج أو المواد الخام وإعادة تصديرها مصنعة، مما يؤدي إلى زيادة في العائد الاقتصادي للقارة. وقد كان للرئيس السيسي دورًا فعالًا في هذا الموضوع وإنشاء سوق مشترك للقارة الإفريقية، وبدأت خطوات جادة من دول القارة من أجل إنشاء السوق الإفريقي المشترك.

ودعا إلى ضرورة أن يكمل القطاع الخاص ما بدأه الرئيس السيسي من أجل النهوض بالقارة الإفريقية، مؤكدًا على ضرورة وجود جواز سفر موحد بين جميع دول القارة والعمل على توحيد العملة بين دول القارة، ونحن ننادي كرجال أعمال مصريين بتحقيق صادرات 100 مليار دولار لتلبية نداء الرئيس السيسي.