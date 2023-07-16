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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بحضور الأنبا تادرس.. تخرج الدفعة الأولى من مركز "أكرز بالكلمة" ببورسعيد

الأنبا تادرس
الأنبا تادرس

ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، الاحتفالية التي نظمها مركز اكرز بالكلمة للدراسات الكتابية فرع بورسعيد بكنيسة الشهيد مارمرقس بمدينة بورفؤاد، مساء أمس لحفل تخرج الدفعة الاولى من المركز، وهو مركز قبطى يجمع بين الدراسة الاكاديمية والتدريب العملى متمسكا بعقائد وطقوس كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.
وخلال الحفل الذي شارك فيه عدد من آباء كهنة الايبارشية والدارسين بالمركز، تم شرح الكورسات المقدمة من المركز ونظامه خلال ثلاثة أعوام  مدة الدراسة، كما قدم فريق المسرح مسرحية بعنوان " طريق السما".

وفى السياق ذاته قام نيافة الأنبا تادرس بتوزيع الشهادات والهدايا على الخريجين وبعض من المشاركين بهذا العمل، واختتم مطران بورسعيد الاحتفالية بكلمه روحية .

وكانت قد احتفلت كنيسة القديس الأنبا بيشوى ببورسعيد بعيد نياحة شفيع الكنيسة، والذى يوافق تذكار نياحة القديس الأنبا كاراس السائح.

وقام الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، بصلاة رفع بخور عشية وعمل الحنوط وتطييب الأنبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رفات الآباء الرسل ، وتطييب الانبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رفات الشهيد مارقلته الطبيب ، وتطييب كسوة جسد القديس الموضوعة بالكنيسة.

آباء كهنة الإيبارشي آباء كهنة الإيبارشية الأرثوذكسي الأنبا تادرس مطران بورسعيد الأنبا تادرس الخريجين الإيبارشية القبطية الأرثوذكسية

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