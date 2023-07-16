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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الجهود لمنع تحول الصراع فى السودان لحرب أهلية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

  دعا وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة "مارتن جريفيث" إلى ضرورة مضاعفة الجهود لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية لا نهاية لها مع عواقب وخيمة على المنطقة، محذرا من أن الشعب السوداني عانى ولا يمكنه الانتظار في ظل معاناة لا يمكن وصفها في خضم أعمال عنف تمزق بلادهم . 
وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "جريفيث" في بيان له بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب في السودان، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، إلى أن القتال يزداد ضراوة، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة .
وقال المسئول الأممي إن السودان يعتبر حاليا "أحد أصعب الأماكن في العالم بالنسبة لعمل العاملين في المجال الإنساني" ، مضيفا "جنبا إلى جنب مع المنظمات المحلية، نبذل قصارى جهدنا لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة ، لكن لا يمكننا العمل تحت فوهة البندقية ، ولا يمكننا تجديد مخازن الطعام والماء والأدوية إذا استمر النهب السافر لهذه المخزونات، ولا إيصال المساعدات في ظل منع موظفينا من الوصول إلى المحتاجين".
وأكد جريفيث أن المعاناة في السودان لن تنتهي إلا بعد انتهاء القتال، مؤكدا الحاجة إلى التزامات يمكن التنبؤ بها من أطراف النزاع تسمح لنا بتقديم المساعدة الإنسانية بأمان إلى المحتاجين، أينما كانوا".
ودعا الطرفين إلى الالتزام بإعلان الالتزامات الذي وقعاه في مدينة جدة لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي ، محذر من أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن "يتجاهل هذا الانعكاس القاسي للتاريخ في دارفور".
يُشار إلى أنه منذ بدء النزاع، فر أكثر من 3 ملايين شخص في السودان - نصفهم من الأطفال - من العنف داخل وخارج البلاد، ونصف الأطفال الباقين في السودان- وعددهم حوالي 13.6 مليون- بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

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