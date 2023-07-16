ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ43 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1092 لسنة 2023  بشأن السماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا، أولهم آدم شريف حازم فهمي، وآخرهم أحمد عاطف محمد فؤاد هيكل المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1104 لسنة 2023، بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

جاء القرار على أن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم يوسف محمد يوسف حسن، وآخرهم السيد معاذ دمرداش معاذ المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

2
2
1
1

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»