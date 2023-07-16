وزير الداخلية يسمح لـ43 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1092 لسنة 2023 بشأن السماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا، أولهم آدم شريف حازم فهمي، وآخرهم أحمد عاطف محمد فؤاد هيكل المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1104 لسنة 2023، بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

جاء القرار على أن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم يوسف محمد يوسف حسن، وآخرهم السيد معاذ دمرداش معاذ المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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