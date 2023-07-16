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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة شقيقين سرقا حقيبة أموال من أجنبى بالمعادى للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بإحالة شقيقين وتاجر، إلى محكمة الجنح؛ بتهمة سرقة حقيبة أموال من مواطن أجنبي الجنسية.

كان تبلغ لقسم شرطة المعادى من أجنبي الجنسية يفيد بتضرره من آخر استولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى، عملات أجنبية من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وشقيقه مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وتم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها وكذا من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى.

نيابة المعادي الجزئية محكمة الجنح سرقة حقيبة مواطن أجنبي الجنسية قسم شرطة المعادي

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