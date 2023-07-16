"القاهرة الإخبارية" تستعرض تفاصيل قمة الاجتماع التنسيقى نصف السنوى للاتحاد الإفريقى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تفصيليا عن أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي بكينيا.

وقال التقرير إن الاجتماع التنسيقي النصف سنوي، هو اجتماع يضم رؤساء الدول والحكومات الذين يشكلون مكتب مؤتمر الاتحاد الافريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الـ 8 وهم

اتحاد المغرب العربي. السوق المشتركة لشرق وجنوبي إفريقيا "الكوميسا". تجمع دول الساحل والصحراء. مجموعة شرق إفريقيا والمجتمع الاقتصادي لدول شرق إفريقيا. المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "إيكواس". الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد". جماعة التطوير الجنوب الأفريقي "ساك". مفوضية الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية.

- شعار الاجتماع

وأوضح التقرير أن الاجتماع التنسيقي النصف سنوي تم وضع التصور الأول لعقده عام 2017 لمواءمة عمل المنتدى الرئيسي للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، فيما انعقد الاجتماع الأول في عام 2019 في نيامي عاصمة النيجر، أما الاجتماع التنسيقي الخامس الذي يعقد الان تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، هو الشغل الشاغل لجميع الاجتماعات السابقة

وسيشارك 14 رئيس دولة وحكومة، و51 وزير خارجية من الدول الأعضاء بالاتحاد، و 1500 مندوب.

وسيناقش الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي ملفات عدة في كينيا وأبرزها: