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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجراءات طلب إثبات الجنسية للمصريين بالخارج

إجراءات طلب إثبات
إجراءات طلب إثبات الجنسية للمصريين

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإجراءات الخاصة بطلب إثبات الجنسية المصرية، وفقًا لما نشرته الهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية: 

إرشادات الطلب

  • يقدم هذا الطلب ممن يرغبون نفى أو إثبات الجنسية المصرية تبعًا لأصولهم المصريين لحملهم وأصولهم جنسيات أجنبية نظرًا لسفر هؤلاء الأصول لدول أجنبية وإقامتهم بها، وفي هذه الحالة وطبقا للقانون يتعين عليهم إثبات إقامة هؤلاء الأصول بمصر خلال الفترة المتطلبة قانونا من سنة 1914 حتى سنة 1929.
  • وقد يقدم طلب إثبات الجنسية لتقديمه ضمن مستندات لجهات معينة وفي حالة عدم حمل الطالب جنسية أجنبية وعدم حمله لجواز سفر أجنبي وعدم معاملته بالبلاد كأجنبي فإنه ومن باب التيسير يكلف بتقديم ( شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده وقد تطلب شهادة ميلاد الجد فى بعض الحالات على أن تكون هذه الشهادات رسمية وليست من سواقط قيد الميلاد) ووفقُا للحالة الظاهرة يعامل بوصفه من الجنسية المصرية.
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع، إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
  • لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

  • شهادة ميلاد مقدم الطلب
  • الرقم القومي/ جواز سفر مقدم الطلب
  • شهادة ميلاد والد مقدم الطلب
  • شهادة ميلاد جد مقدم الطلب
  • شهادة ميلاد أعمام وعمات مقدم الطلب المولودون خلال الفترة من سنة 1914 حتى سنة 1929

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

ميعاد إنهاء هذه الخدمة مرتبط بما يقدمه الشخص من مستندات ومدى صحتها وكفايتها من عدمه

الإيصال الدال على استلام الأوراق

بدون إيصال.

الرسوم المقررة للطلب

بدون رسوم.

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيهًا.

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