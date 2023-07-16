ارتفاع عدد وفيات حادث عقار باكوس شرقى الإسكندرية إلى 3 حالات

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط شرفتي الدور الثاني والثالث بعقار بمنطقة باكوس شرقي محافظة الإسكندرية إلى 3 وفيات وإصابتين.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بسقوط شرفتين بشارع مصطفى كامل الشهير بمنطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور توجهت كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم وضع كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

وقد كلف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع، وذلك فور ورود بلاغ بسقوط الشرفتين.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وقد أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية مساء أمس السبت، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين من جرّاء الحادث.

وكلف رئيس الهيئة النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية- القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.