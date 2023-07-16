تموين الدقهلية : توريد 343.3 ألف طن قمح بمواقع التخزين

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية ، السيد محمد دايرة ، إنه تم توريد 68 طنا و416 كيلو جراما من محصول القمح، ليصل إجمالي كميات الأقماح الموردة فعليا لمواقع التخزين التابعة للمحافظة إلى 343 ألفا و330 طنا و551 كيلو جراما منذ بداية موسم التوريد وحتى أمس.

وأوضح دايرة- في بيان اليوم الأحد - أن الكمية الموردة من محصول القمح منها، 13 ألفا و248 طنا، مخصصة للإكثار (التقاوى) المنقولة من المحافظة وأيضا كميات قمح وردت لمواقع تخزين خارج محافظة الدقهلية، وذلك بتصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بلغت 36 ألفا و232 طنا و412 كيلوجراما، وكميات قمح تم ضبطها بلغت 1451 طنا، وتم التحفظ عليها وتوريدها بصوامع وشون تابعة للمحافظة.

وأكد المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة ،وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

