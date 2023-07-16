الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والتي بدأت من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أننا نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والتي تؤدي لزيادة فترات أشعة سطوع الشمس بشكل كبير.

وأوضحت أننا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط، حيث إنها مُحملة بكميات كبيرة من بخار المياه الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن متوسط درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى ما بين 37 و38 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة ورطبة على معظم محافظات الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، أما المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط تعتبر أقل في درجات الحرارة.