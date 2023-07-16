الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتي نهاية الأسبوع، وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 26 درجة.

يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلًا على كل الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة،

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة،

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة،

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة،

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.