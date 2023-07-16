4 آلاف لاعب تقدموا.. "كابيتانو مصر" يستكمل اختباراته لليوم الأخير فى أسوان

يواصل مشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر النسخة الثانية 2023" فعاليات الاختبارات، لليوم الثاني على التوالى والأخير على أرض ملاعب محافظة أسوان.

ويتم تنفيذ المشروع لأول مرة فى محافظة أسوان، وتعد ثانى محطات اكتشاف المواهب الكروية ضمن مشروع "كابيتانو مصر النسخة الثانية 2023 " بعد سوهاج.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان أنه وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات على مستوى المحافظة والذين تقدموا عبر الرابط الإلكتروني إلى ٤٠٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩.

ويستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

وتنفذ مشروع "كابيتانو مصر النسخة الثانية 2023" وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن اسامه سطوحي، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية ولأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمديرية الشباب والرياضة كلف بالتنسيق مع جامعة أسوان لتقديم أوجه الدعم لاستضافة وإنجاح فعاليات اختبارات مشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر النسخة الثانية 2023".

وأشاد بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات، مع إكتشاف المواهب والمتميزين من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لرعاية المواهب وتنمية المهارات والقدرات الشبابية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه ببناء الإنسان المصرى وتطويره بمختلف المجالات، مع الإستثمار الأمثل لأوقات الفراغ وإستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لفئات النش والشباب وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر.

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