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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خبيرة تنصح بعدم استخدام المناشف لتجفيف الوجه.. وهذه هى البدائل

المناشف والبشرة
المناشف والبشرة

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة هناك الكثير من النصائح المتضاربة، فمع ارتفاع مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لأي شخص التظاهر بأنه خبير بشرة.

هذا يمكن أن يجعل من الصعب فصل الحقيقة عن الخيال، هل المنتجات باهظة الثمن أفضل حقًا من المنتجات الأرخص؟، هل جميع كريمات الشمس فعالة مثل بعضها البعض؟، هل أحتاج حقًا لتنظيف بشرتي مرتين؟.

هناك بعض الأشياء التي يتفق جميع الخبراء على أنه لا يجب عليك فعلها أبدًا عندما يتعلق الأمر بروتين بشرتك منها ألا تستخدم المنشفة أبدًا لتجفيف وجهك.

أوضحت فاطمة جوندوز إخصائية العلاج التجميلي وفقا لموقع ذا صن سبب اعتبار تجفيف المناشف وظهور البثور خطايا أساسية عندما يتعلق الأمر بوجهك.

لا تستخدمي المنشفة أبدًا لتجفيف وجهك
تعتبر المناشف مصدرًا رائعًا للبكتيريا، في الواقع وجدت إحدى الدراسات أن ما يقرب من 90 في المائة من مناشف الحمام ملوثة بالبكتيريا القولونية وأن حوالي 14 في المائة منها تحمل  بكتيريا الإشريكية القولونية، يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا وفي بعض الحالات يمكن للإشريكية القولونية أن تقتل.

"يمكن أن تنتقل هذه الحشرات إلى بشرتك وقد تسبب انتشارًا أو عدوى"، كما تحتوي العديد من المناشف على ملمس خشن والذي قال الخبير إنه يمكن أن يضر الجلد بالفعل.

وأضافت أن الفرك بقوة قد يسبب حتى تمزقات دقيقة في الجلد وضررًا طويل الأمد، كما أن المناشف بطبيعتها ماصة، وأوضحت أن هذا يعني أنه يمكنهم أيضًا امتصاص الزيوت الطبيعية على بشرتك والتي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.

بدلاً من ذلك ضع في اعتبارك تربيت وجهك بلطف بمنشفة نظيفة وناعمة لتجفيفه أو باستخدام مناشف من الألياف الدقيقة.. يمكنك أيضًا تجربة أقمشة الوجه المصممة لتكون أكثر لطفًا".

وأوضحت فاطمة أن الخيار الأفضل هو ترك وجهك يجف بشكل طبيعي وهذا يتوقف على الطقس بالطبع.

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