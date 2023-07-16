ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض علي عاطل قبل ترويجه "الشادو" على عملائه بحلوان

مخدر الشادو
مخدر الشادو

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها على عملائه.

كانت البداية بناء على تحريات سابقة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم حلوان من ضبط "محمد. ش" 24 سنة عاطل، ومقيم  العزبة القبليه حلوان، والسابق ضبطه واتهامه فى 4 من القضايا آخرهم 11785 لسنة 2021 جنح حلوان مخدرات، وبحوزته 35 جراما من مسحوق بيج اللون من الشادو المخدر، و سلاح ابيض عبارة عن سكينة، كما عثر بحوزته على هاتف محمول، ومبلغ مالي 400 جنيه.

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار  والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات البيع  والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.

و بإخطار اللواء محمد عبد الله  مدير مباحث العاصمة، امر بتحرير المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أبيض 2021 أجرأ إخطار إتخاذ الإجراءات القانونية اخر الاب أصل

الأكثر قراءة

مصطفى سعد يكشف موقفه من العودة إلى الأهلى

"جهاز البيئة" يكشف مفاجأة عن سلحفاة المطرية: من النوع النادر المهدد بالانقراض

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 16-7-2023

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الأحد 16 يوليو 2023

روسيا تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان

موعد بداية العام الدراسى الجديد والخريطة الزمنية للترم الأول والثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان