القبض علي عاطل قبل ترويجه "الشادو" على عملائه بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها على عملائه.

كانت البداية بناء على تحريات سابقة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم حلوان من ضبط "محمد. ش" 24 سنة عاطل، ومقيم العزبة القبليه حلوان، والسابق ضبطه واتهامه فى 4 من القضايا آخرهم 11785 لسنة 2021 جنح حلوان مخدرات، وبحوزته 35 جراما من مسحوق بيج اللون من الشادو المخدر، و سلاح ابيض عبارة عن سكينة، كما عثر بحوزته على هاتف محمول، ومبلغ مالي 400 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.

و بإخطار اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، امر بتحرير المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.